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НБА. Атланта уверенно побеждает Нью-Орлеан, Орландо уступают Даллас
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Орлеан" – "Атланта"
111 – 126 (30-33; 29-25; 26-35; 26-33)
"Даллас" – "Орландо"
108 – 85 (30-22; 35-18; 23-21; 20-24)
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