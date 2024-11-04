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НБА. Атланта уверенно побеждает Нью-Орлеан, Орландо уступают Даллас

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Атланта уверенно побеждает Нью-Орлеан, Орландо уступают Даллас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Орлеан" – "Атланта"

111 – 126 (30-33; 29-25; 26-35; 26-33)

"Даллас" – "Орландо"

108 – 85 (30-22; 35-18; 23-21; 20-24)

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