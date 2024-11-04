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Президент БК Днепр: Европейский сезон для Днепра завершен

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Команда не смогла преодолеть групповой этап Кубка Европы ФИБА

Президент БК Днепр: Европейский сезон для Днепра завершен

Фото: ФБУ

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Президент Днепра Валерий Кондратьев на странице в Facebook прокомментировал выступление команды в групповом раунде Кубка Европы ФИБА.

"Европейский сезон для Днепра завершен. Команда после трехнедельного выезда вернулась домой. Это был первый опыт участия в еврокубках во время полномасштабной войны. Ребята выиграли одну игру в отборочном турнире и одну - в группе.

Если коротко подвести итоги, считаю, что играть было сложно, но необходимо. Из положительного: получили хороший опыт в борьбе с сильными командами в играх, где судьи давали возможность играть жестко и в нападении, и в защите, к чему не все были готовы. Сказалась недостаточная физическая подготовка к турниру, отсюда плохое качество бросков с игры, а также травмы игроков в течение матчей.

Можно ли было выступить лучше? Уверен, что при возможности играть домашние матчи в Днепре, с помощью собственных болельщиков побед было бы больше. 13-15 тысяч просмотров в интернете было на каждом матче, а значит интерес к играм был!
Теперь команде и тренерскому штабу нужно провести анализ этих матчей, сделать правильные выводы и сконцентрироваться на чемпионате и кубке Украины!

Спасибо нашим защитникам и защитницам за возможность играть в лучшую игру с мячом! Слава ВСУ! Вместе победим!".

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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