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НБА Бруклин минимально побеждает Мемфис, поражения Лейкерс и Атланты
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 4 на 5 ноября состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
"Кливленд" – "Милвоки" – 116:114 (35:31, 38:29, 16:31, 27:23)
"Вашингтон" – "Голден Стейт" – 112:125 (20:29, 25:25, 36:39, 31:32)
"Детройт" – "Лейкерс" – 115:103 (33:22, 34:31, 16:24, 32:26)
"Атланта" – "Бостон" – 93:123 (30:35, 23:40, 22:28, 18:20)
"Бруклин" – "Мемфис" – 106:104 (23:30, 27:19, 33:30, 23:25)
"Майами" – "Сакраменто" – 110:111 (25:22, 36:26, 17:37, 32:26)
"Чикаго" – "Юта" – 126:135 (27:30, 26:32, 40:33, 33:40)
"Миннесота" – "Шарлотт" – 114:93 (24:24, 33:21, 34:26, 23:22)
"Оклахома" – "Орландо" – 102:86 (39:26, 19:17, 26:15, 18:28)
"Новый Орлеан" – "Портленд" – 100:118 (30:21, 25:27, 27:31, 18:39)
"Даллас" – "Индиана" – 127:134 (29:36, 30:27, 36:33, 32:38)
"Денвер" – "Торонто" – 121:119 (34:37, 25:27, 29:29, 33:26)
"Финикс" – "Филадельфия" – 118:116 (28:26, 37:37, 29:30, 24:23)
"Клипперс" – "Сан-Антонио" – 113:104 (14:40, 34:16, 34:30, 31:18)
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