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Гениальный проход Моранта – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол

Просто фантастическое исполнение

Гениальный проход Моранта – лучший момент тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – блестящий проход защитника "Мемфис" Джа Моранта в проигрышном матче против "Бруклина".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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