Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в двух матчах подряд сумел набрать 20 либо более очков и сделать 10 либо более результативных передач.

Об этом пишет статистический сервис StatMamba. В настоящий момент Леброну 39 лет. 30 декабря ему исполнится 40.

Лебпон стал автором уникального рекорда после матча регулярного чемпионата НБА с клубом "Детройт Пистонс" (103:115). В этой встрече он набрал 20 очков и отдал 11 результативных передач.