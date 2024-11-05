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Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА
Баскетболист демонстрирует невероятный результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в двух матчах подряд сумел набрать 20 либо более очков и сделать 10 либо более результативных передач.
Об этом пишет статистический сервис StatMamba. В настоящий момент Леброну 39 лет. 30 декабря ему исполнится 40.
Лебпон стал автором уникального рекорда после матча регулярного чемпионата НБА с клубом "Детройт Пистонс" (103:115). В этой встрече он набрал 20 очков и отдал 11 результативных передач.
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