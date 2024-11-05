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Оклахома Сити установила рекорд в НБА

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Команда возглавляет таблицу

Оклахома Сити установила рекорд в НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" установил новый рекорд в североамериканской лиге после своей победы над "Орландо Мэджик" со счётом 102:86.

"Оклахома" стала первой командой в истории лиги, которая одержала семь побед на старте сезона с разницей в 10+ очков. Минимальная разница в счёте в матче "Тандер" составила 12 очков после финальной сирены в игре с "Сан-Антонио Спёрс". Максимальный отрыв от соперника — 24 очка — с "Атлантой Хоукс".

После семи проведённых матчей "Оклахома" возглавляет таблицу Западной конференции, не потерпев ни одного поражения.

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