Оклахома Сити установила рекорд в НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" установил новый рекорд в североамериканской лиге после своей победы над "Орландо Мэджик" со счётом 102:86.

"Оклахома" стала первой командой в истории лиги, которая одержала семь побед на старте сезона с разницей в 10+ очков. Минимальная разница в счёте в матче "Тандер" составила 12 очков после финальной сирены в игре с "Сан-Антонио Спёрс". Максимальный отрыв от соперника — 24 очка — с "Атлантой Хоукс".

После семи проведённых матчей "Оклахома" возглавляет таблицу Западной конференции, не потерпев ни одного поражения.