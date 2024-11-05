Старый Луцк с минимальным счетом обыграл Запорожье

Старый Луцк одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги против Днепра. Подопечные Дмитрия Чайковского со счетом 66:65 победили Запорожье.

Команда Валерия Плеханова выиграла первую половину, однако Старому Луцку удалось вернуться в игру после большого перерыва и с минимальным счетом обыграть соперников. Запорожье лучше атаковал с дальней дистанции, но для победы этого оказалось недостаточно.

Лучший матч в сезоне сыграл центровой Старого Луцка Степан Лесик, который набрал 23 очка, 17 подборов и 2 блок-шота став MVP игры.

Уже завтра, 6 ноября, лучане будут противостоять чемпиону Украины Днепру, а Запорожье сыграет против Ровно.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Старый Луцк 65:66 (20:17, 18:13, 11:22, 16:14)