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Старый Луцк с минимальным счетом обыграл Запорожье
Гости добыли волевую победу
Фото: ФБУ
Старый Луцк одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги против Днепра. Подопечные Дмитрия Чайковского со счетом 66:65 победили Запорожье.
Команда Валерия Плеханова выиграла первую половину, однако Старому Луцку удалось вернуться в игру после большого перерыва и с минимальным счетом обыграть соперников. Запорожье лучше атаковал с дальней дистанции, но для победы этого оказалось недостаточно.
Лучший матч в сезоне сыграл центровой Старого Луцка Степан Лесик, который набрал 23 очка, 17 подборов и 2 блок-шота став MVP игры.
Уже завтра, 6 ноября, лучане будут противостоять чемпиону Украины Днепру, а Запорожье сыграет против Ровно.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Запорожье — Старый Луцк 65:66 (20:17, 18:13, 11:22, 16:14)
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