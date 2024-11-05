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Назван лучший игрок месяца в Суперлиге по итогам октября
MVP признан защитник Кривбасса
Фото: ФБУ
Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги 2024/25 в октябре. На награду претендовали 8 баскетболистов — представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований - ФБУ.
Трио лидеров в каждом разделе голосования получают 5 баллов (1 место), 3 балла (2 место) и 1 балл (3 место) соответственно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЛУЧШЕГО ИГРОКА ОКТЯБРЯ:
Михаил Бублик (Кривбасс) - 13 баллов
Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) - 11 баллов
Денис Клевзуник (Киев-Баскет) - 4 балла
Даниил Сипало (Днепр) - 1 балл
Максим Никитин (Запорожье) - 1 балл
MVP первого игрового месяца регулярного чемпионата Суперлиги признан защитник Кривбасса Михаил Бублик. 21-летний новичок криворожской команды в свой дебютный сезон в элитном дивизионе сходу стал лидером клуба Суперлиги, помог Кривбассу сделать ощутимый прогресс по сравнению с прошлым сезоном.
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