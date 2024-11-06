БК Днепр уверенно обыграл Старый Луцк в матче Суперлиги

Днепр завершил домашнюю встречу уверенной победой над Старым Луцком со счетом 76:64.

Днепряне уверенно начали матч, но впоследствии Старый Луцк выровнял игру. Первая четверть завершилась победой хозяев благодаря мини-рывку 27:19.

Во второй десятиминутке изменений не произошло и Днепр продолжал доминировать на площадке. Единственной четвертью, которая дала надежду на возвращение Старого Луцка стала четвертая, однако гости сумели сократить отставание лишь до 12 очков.

Днепр выигрывает четвертый матч сезона из четырех. Уже 11-12 ноября в Черкассах команда сыграет против Черкасских Мавп и Кривбасса.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр — Старый Луцк 76:64 (27:19, 16:12, 15:13, 18:20)