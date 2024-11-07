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НБА. Бостон уступает Голден-Стейт, победы Индианы и Шарлотт

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бостон уступает Голден-Стейт, победы Индианы и Шарлотт

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Орландо" – 118:111 (38:26, 23:31, 26:28, 31:26)

"Шарлотт" – "Детройт" – 108:107 (23:24, 23:21, 31:31, 31:31)

"Атланта" – "Нью-Йорк" – 121:116 (26:22, 39:39, 24:28, 32:27)

"Бостон" – "Голден Стейт" – 112:118 (24:19, 16:32, 41:31, 31:36)

"Мемфис" – "Лейкерс" – 131:114 (35:27, 24:26, 36:28, 36:33)

"Новый Орлеан" – "Кливленд" – 122:131 (34:29, 25:30, 29:40, 34:32)

"Хьюстон" - "Сан-Антонио" - 127:100 (31:19, 32:19, 31:33, 33:29)

"Даллас" – "Чикаго" – 119:99 (32:24, 24:21, 32:23, 31:31)

"Денвер" – "Оклахома" – 124:122 (30:32, 25:34, 40:29, 29:27)

"Финикс" – "Майами" – 115:112 (26:25, 29:33, 29:29, 31:25)

"Клипперс" – "Филадельфия" – 110:98 (24:27, 27:24, 33:17, 26:30)

"Сакраменто" – "Торонто" – 122:107 (30:33, 27:21, 32:39, 33:14)

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