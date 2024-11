Лень получил награду после победного поединка против Торонто

Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл в матче очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Наш соотечественник в составе "Сакраменто" помог своему коллективу одержать победу над "Торонто". Лень отыграл на площадке 14 минут, набрал 3 очка (1/1 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 6 подборов и поставил 4 блок-шота.

По завершении поединка Алексей был награжден отличием Defensive Player of the Game (за хорошую игру в защите).

