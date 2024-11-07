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Лень получил награду после победного поединка против Торонто

Баскетбол

Совершенно заслуженно

Лень получил награду после победного поединка против Торонто

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл в матче очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Наш соотечественник в составе "Сакраменто" помог своему коллективу одержать победу над "Торонто". Лень отыграл на площадке 14 минут, набрал 3 очка (1/1 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 6 подборов и поставил 4 блок-шота.

По завершении поединка Алексей был награжден отличием Defensive Player of the Game (за хорошую игру в защите).

Результаты тура НХЛ

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