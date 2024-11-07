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Лень получил награду после победного поединка против Торонто
Совершенно заслуженно
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл в матче очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Наш соотечественник в составе "Сакраменто" помог своему коллективу одержать победу над "Торонто". Лень отыграл на площадке 14 минут, набрал 3 очка (1/1 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 6 подборов и поставил 4 блок-шота.
По завершении поединка Алексей был награжден отличием Defensive Player of the Game (за хорошую игру в защите).
got our get back.— Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 7, 2024
Defensive Player of the Game presented by @phoonglawcorp pic.twitter.com/x3DGim7dbJ
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