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Подбор Пикетта – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Оказался в нужном месте
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – блестящий подбор защитника "Денвера" Джейлена Пиккета в победном матче против "Оклахомы".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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