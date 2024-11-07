Леброн прокомментировал поражение Лейкерс в игре против Мемфис

Форвард "Лейкерс", легенда НБА Леброн Джеймс прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата против "Мемфис Гризлс". Его слова цитирует ESPN:

"Когда команда теряет игроков из-за травм, нужно бороться за себя и за того парня. К сожалению, сегодня не удалось победить, но я полностью отдал себя этой игре. К сожалению, нам нужно работать над защитой. Соперник сегодня реализовал 50% бросков из-за наших индивидуальных ошибок.

Что касается моей результативности? Я ведь не один играю на площадке. Играет вся команда. Нам нужно играть лучше. И опять же решить вопрос с защитой" – сказал Леброн.