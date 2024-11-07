Ну и как же без рекорда. Леброн Джеймс установил уникальное достижения в НБА

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс является самым молодым (18 лет) и самым возрастным (39 лет) игроком НБА, который сумел набрать более 35 очков и при этом попасть пять и более трёхочковых бросков за матч. Об этом пишет статистический сервис StatMuse.

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Мемфис Гриззлиз" Джеймс набрал 39 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд.

Кроме того, Леброн реализовал шесть трёхочковых бросков. Также в активе лёгкого форварда семь подборов и шесть результативных передач. "Лос-Анджелес" потерпел поражение со счётом 114:131.