Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ну и как же без рекорда. Леброн Джеймс установил уникальное достижения в НБА
Баскетболист творит историю
Фото: Sportscasting
Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс является самым молодым (18 лет) и самым возрастным (39 лет) игроком НБА, который сумел набрать более 35 очков и при этом попасть пять и более трёхочковых бросков за матч. Об этом пишет статистический сервис StatMuse.
Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Мемфис Гриззлиз" Джеймс набрал 39 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд.
Кроме того, Леброн реализовал шесть трёхочковых бросков. Также в активе лёгкого форварда семь подборов и шесть результативных передач. "Лос-Анджелес" потерпел поражение со счётом 114:131.
Популярное сейчас
- Трубин коротко и ясно ответил СМИ, которое назвало его россиянином
- Стадион так стадион. Зеленский посетит саммит в Венгрии на непривычной для политиков локации
- Левандовский закрепляется на третьем месте лучших бомбардиров в истории ЛЧ
- Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Комментарии 1