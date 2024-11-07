Женская сборная Украины провела самый результативный матч за последние 20 лет, обыграв Северную Македонию

Женская сборная Украины одержала первую победу в квалификации чемпионата Европы-2025. В выездном матче наша национальная команда деклассировала Северную Македонию, выиграв со счетом 98:49.

Украинки уверенно начали матч, захватив лидерство, а затем выиграли первую и вторую десятиминутки.

После первой половины матча наша команда имела уже 26 очков преимущества.

После перерыва гандикап продолжал увеличиваться и сборная Украины сумела не только удержать счет, но и довести его до неприличного.

Таким образом, наша команда провела свой самый результативный матч более чем за 20 лет (в сентябре 2003 года наша команда победила Грецию со счетом 107:87).

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Свой следующий матч в отборе женская сборная Украины сыграет уже 10 ноября в Риге против команды Сербии, которая сегодня со счетом 71:37 победила Португалию.

Евробаскет-2025. Женщины, квалификация

Северная Македония - Украина 49:98 (13:26, 13:26, 7:27, 16:19)