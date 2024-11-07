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Женская сборная Украины провела самый результативный матч за последние 20 лет, обыграв Северную Македонию

Баскетбол
Обновлено

Невероятный уровень игры продемонстрировала команда

Женская сборная Украины провела самый результативный матч за последние 20 лет, обыграв Северную Македонию

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины одержала первую победу в квалификации чемпионата Европы-2025. В выездном матче наша национальная команда деклассировала Северную Македонию, выиграв со счетом 98:49.

Украинки уверенно начали матч, захватив лидерство, а затем выиграли первую и вторую десятиминутки.

После первой половины матча наша команда имела уже 26 очков преимущества.

После перерыва гандикап продолжал увеличиваться и сборная Украины сумела не только удержать счет, но и довести его до неприличного.

Таким образом, наша команда провела свой самый результативный матч более чем за 20 лет (в сентябре 2003 года наша команда победила Грецию со счетом 107:87).

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Свой следующий матч в отборе женская сборная Украины сыграет уже 10 ноября в Риге против команды Сербии, которая сегодня со счетом 71:37 победила Португалию.

Евробаскет-2025. Женщины, квалификация

Северная Македония - Украина 49:98 (13:26, 13:26, 7:27, 16:19)

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