Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская сборная Украины провела самый результативный матч за последние 20 лет, обыграв Северную Македонию
Невероятный уровень игры продемонстрировала команда
Фото: ФБУ
Женская сборная Украины одержала первую победу в квалификации чемпионата Европы-2025. В выездном матче наша национальная команда деклассировала Северную Македонию, выиграв со счетом 98:49.
Украинки уверенно начали матч, захватив лидерство, а затем выиграли первую и вторую десятиминутки.
После первой половины матча наша команда имела уже 26 очков преимущества.
После перерыва гандикап продолжал увеличиваться и сборная Украины сумела не только удержать счет, но и довести его до неприличного.
Таким образом, наша команда провела свой самый результативный матч более чем за 20 лет (в сентябре 2003 года наша команда победила Грецию со счетом 107:87).
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Свой следующий матч в отборе женская сборная Украины сыграет уже 10 ноября в Риге против команды Сербии, которая сегодня со счетом 71:37 победила Португалию.
Евробаскет-2025. Женщины, квалификация
Северная Македония - Украина 49:98 (13:26, 13:26, 7:27, 16:19)
Популярное сейчас
- Умер бывший футболист Динамо и Шахтера
- Новоизбранный президент США рассказал о поддержке от легендарного чемпиона мира
- Стадион так стадион. Зеленский посетит саммит в Венгрии на непривычной для политиков локации
- Оклахома Сити установила рекорд в НБА
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото