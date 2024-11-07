Женская сборная Украины по баскетболу вышла на третье место в турнирной таблице отбора на Евробаскет-2025

Женская сборная Украины одержала разгромную победу над Северной Македонией со счетом 98:49 в квалификации женского Евробаскета-2025.

Благодаря победе Украина вышла на третье место в турнирной таблице своей группы G, опередив Северную Македонию.

На чемпионат Европы выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.

Свой следующий матч Украина проведет против Сербии в Риге, Латвия на площадке Олимпийского центра.