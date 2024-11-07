Евгений Мурзин: Главным для нас в матче с Северной Македонией была защита

Главный тренер женской сборной Украины Евгений Мурзин прокомментировал победу команды в выездной игре квалификации чемпионата Европы-2025 против команды Северной Македонии.

"Главным для нас в этом матче была защита. Перед игрой обращали внимание на Анджелику Митрашинович и старались заставлять ее много работать под давлением на протяжении всего матча. Постоянно меняли игроков, которые играли против нее в защите. Не могу сказать, что справились идеально, но командную игру соперницам поломали. Также забила свое баскетболистка передней линии Мерритт Хемпе, но мы старались комбинировать разные варианты защиты, используя при этом широкую ротацию. В целом, как по мне, игра получилась, как в защите, так и в нападении.

Да, начали немного сумбурно, ища легкие очки — на старте было несколько дальних атак подряд, которые мы не реализовали. Затем начали играть умнее, начали больше двигать мяч, нашли игровой ритм, за счет чего реализовали 40% трехочковых — это хороший показатель. Выиграли подборы, что тоже очень важно: после первой половины соперницы сделали лишь один подбор в нападении.

Немаловажный фактор, что нам удалось сыграть широкой ротацией и не перегрузить девушек. Последнюю четверть играли молодыми баскетболистками, дали всем поиграть. Это тоже была часть плана на игру, который мы выполнили. Плюс сделали 27 результативных передач, а это значит, что сегодня играла команда. Все приносили пользу, все играли, поэтому поздравляю Украину с победой. Готовимся к игре с Сербией".

Напомним, что 10-го ноября украинская сборная свой номинально домашний матч сыграет в Риге против сборной Сербии.