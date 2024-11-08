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НБА. Милуоки побеждает Юту, Портленд уступает Сан-Антонио
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 7 на 8 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты
"Милуоки" – "Юта" – 123:100 (31:29, 26:32, 31:16, 35:23)
"Сан-Антонио" – "Портленд" – 118:105 (33:27, 23:28, 35:24, 27:26)
"Чикаго" – "Миннесота" – 119:135 (34:28, 31:28, 30:34, 24:45)
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