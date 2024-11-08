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Игрок Лейкерс возглавил предварительный список НБА на звание MVP в сезоне-2024/2025
На втором месте форвард Бостона
Фото: Los Angeles Times
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала предварительный список претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) в сезоне-2024/2025. На данный момент команды сыграли по семь-девять матчей.
Предварительный список претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025:
1. Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс");
2. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс");
3. Никола Йокич ("Денвер Наггетс");
4. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер");
5. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс");
6. Кевин Дюрант ("Финикс Санз");
7. Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз");
8. Лука Дончич ("Даллас Маверикс");
9. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс");
10. Тайриз Макси ("Филадельфия Сиксерс").
Лидером чемпионата в Восточной конференции является клуб "Кливленд Кавальерс", который в девяти матчах не потерпел ни одного поражения и остался единственной командой НБА в нынешнем сезоне, ни разу не уступившей сопернику.
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