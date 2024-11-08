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Игрок Лейкерс возглавил предварительный список НБА на звание MVP в сезоне-2024/2025

Баскетбол

На втором месте форвард Бостона

Игрок Лейкерс возглавил предварительный список НБА на звание MVP в сезоне-2024/2025

Фото: Los Angeles Times

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала предварительный список претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) в сезоне-2024/2025. На данный момент команды сыграли по семь-девять матчей.

Предварительный список претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025:

1. Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс");

2. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс");

3. Никола Йокич ("Денвер Наггетс");

4. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер");

5. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс");

6. Кевин Дюрант ("Финикс Санз");

7. Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз");

8. Лука Дончич ("Даллас Маверикс");

9. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс");

10. Тайриз Макси ("Филадельфия Сиксерс").

Лидером чемпионата в Восточной конференции является клуб "Кливленд Кавальерс", который в девяти матчах не потерпел ни одного поражения и остался единственной командой НБА в нынешнем сезоне, ни разу не уступившей сопернику.

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