Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Бостон в овертайме побеждает Бруклин, поражения Майами и Сакраменто
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 8 на 9 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты
"Детройт" – "Атланта" – 122:121 (40:23, 26:30, 29:32, 27:36)
"Орландо" – "Новый Орлеан" – 115:88 (37:23, 20:24, 28:25, 30:16)
"Шарлотт" – "Индиана" – 103:83 (29:26, 15:18, 30:22, 29:17)
"Бостон" – "Бруклин" – 108:104 OT (24:28, 25:23, 27:27, 18:16, 14:10)
"Даллас" – "Финикс" – 113:114 (26:36, 24:27, 33:24, 30:27)
"Кливленд" – "Голден Стейт" – 136:117 (39:22, 44:20, 29:41, 24:34)
"Нью-Йорк" – "Милуоки" – 116:94 (32:25, 34:22, 25:25, 25:22)
"Мемфис" – "Вашингтон" – 128:104 (34:24, 32:25, 32:22, 30:33)
"Оклахома" – "Хьюстон" – 126:107 (31:31, 44:20, 23:25, 28:31)
"Денвер" – "Майами" – 135:122 (40:27, 31:33, 33:30, 31:32)
"Миннесота" – "Портленд" – 127:102 (35:17, 29:34, 34:24, 29:27)
"Лейкерс" – "Филадельфия" – 116:106 (36:29, 32:31, 28:21, 20:25)
"Сакраменто" – "Клипперс" – 98:107 (28:34, 17:17, 28:27, 25:29)
Популярное сейчас
- "Я никуда не буду уходить". Поворознюк рассказал, как обстоят дела с новым стадионом Ингульца
- Барселона намерена отпустить своего талантливого вингера в зимнее трансферное окно
- Крауч: Было ощущение, что Челси потратил на Мудрика кучу денег впустую
- Ну и как же без рекорда. Леброн Джеймс установил уникальное достижения в НБА
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО