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НБА. Бостон в овертайме побеждает Бруклин, поражения Майами и Сакраменто

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бостон в овертайме побеждает Бруклин, поражения Майами и Сакраменто

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты

"Детройт" – "Атланта" – 122:121 (40:23, 26:30, 29:32, 27:36)

"Орландо" – "Новый Орлеан" – 115:88 (37:23, 20:24, 28:25, 30:16)

"Шарлотт" – "Индиана" – 103:83 (29:26, 15:18, 30:22, 29:17)

"Бостон" – "Бруклин" – 108:104 OT (24:28, 25:23, 27:27, 18:16, 14:10)

"Даллас" – "Финикс" – 113:114 (26:36, 24:27, 33:24, 30:27)

"Кливленд" – "Голден Стейт" – 136:117 (39:22, 44:20, 29:41, 24:34)

"Нью-Йорк" – "Милуоки" – 116:94 (32:25, 34:22, 25:25, 25:22)

"Мемфис" – "Вашингтон" – 128:104 (34:24, 32:25, 32:22, 30:33)

"Оклахома" – "Хьюстон" – 126:107 (31:31, 44:20, 23:25, 28:31)

"Денвер" – "Майами" – 135:122 (40:27, 31:33, 33:30, 31:32)

"Миннесота" – "Портленд" – 127:102 (35:17, 29:34, 34:24, 29:27)

"Лейкерс" – "Филадельфия" – 116:106 (36:29, 32:31, 28:21, 20:25)

"Сакраменто" – "Клипперс" – 98:107 (28:34, 17:17, 28:27, 25:29)

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