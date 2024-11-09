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Блок-шот Каннингема в матче против Атланты – лучший момент тура НБА

Баскетбол
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Блок-шот Каннингема в матче против Атланты – лучший момент тура НБА

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – блестящий блок-шот защитника "Детройт" Кейда Каннингема в победном матче против "Атланты".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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