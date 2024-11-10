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НБА. Юта минимально уступает Сан-Антонио, Чикаго побеждает Атланту

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Юта минимально уступает Сан-Антонио, Чикаго побеждает Атланту

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Сан-Антонио" – "Юта" – 110:111 (22:25, 23:28, 37:29, 28:29)

"Атланта" – "Чикаго" – 113:125 (37:24, 33:36, 28:30, 15:35)

"Кливленд" – "Бруклин" – 105:100 (34:28, 23:27, 13:27, 35:18)

"Клипперс" – "Торонто" – 105:103 (28:22, 24:25, 29:23, 24:33)

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