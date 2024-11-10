Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Блок-шоты Вэмбаньяма в матче против Юты – лучший момент тура НБА
Совершенная защита
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 9 на 10 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – блестящие блок-шоты защитника "Сан-Антони" Виктора Вембаньяма в проигрышном матче против "Юты".
ТОП-5 лучших моментов тура НБА:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший тренер Шахтера: Вы унизили меня
- Возвращение Серхио Рамоса практически невозможно. Реал подобрал варианты для замены Милитао
- Силы обороны ликвидировали очередную значительную отметку оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Женская сборная Украины по баскетболу вышла на третье место в турнирной таблице отбора на Евробаскет-2025
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн