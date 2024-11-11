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НБА. Бостон побеждает Милуоки, Торонто проигрывают Лейкерс
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Хьюстон" – 99:101 (17:20, 28:23, 19:29, 35:29)
"Милуоки" – "Бостон" – 107:113 (40:30, 29:28, 15:29, 23:26)
"Индиана" – "Нью-Йорк" – 132:121 (29:26, 29:35, 34:33, 40:27)
"Орландо" – "Вашингтон" – 121:94 (26:22, 35:34, 30:16, 30:22)
"Миннесота" – "Майами" – 94:95 (20:27, 31:25, 20:16, 23:27)
"Оклахома" – "Голден Стейт" – 116:127 (33:26, 25:39, 21:42, 37:20)
"Филадельфия" – "Шарлотт" – 107:105 после OT (16:15, 30:30, 30:21, 21:31, 10:8)
"Денвер" – "Даллас" – 122:120 (35:29, 25:34, 37:31, 25:26)
"Финикс" – "Сакраменто" – 118:127 после OT (31:36, 22:24, 29:19, 29:32, 7:16)
"Портленд" – "Мемфис" – 89:134 (17:31, 27:33, 24:42, 21:28)
"Лейкерс" – "Торонто" – 123:103 (26:34, 27:21, 35:27, 35:21)
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