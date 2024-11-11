  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс рассказал, как долго планирует играть в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс рассказал, как долго планирует играть в НБА

Баскетбол

Форвард Лейкерс проводит хороший сезон, несмотря на возраст

Леброн Джеймс рассказал, как долго планирует играть в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ответил, как долго он ещё планирует играть.

"Довольно здорово, что с таким количеством миль, которые я проехал на своих шинах, и с отсутствием протектора на них я всё ещё могу ездить по шоссе и делать это на высоком уровне. Просто стараюсь отдавать игре все силы, даже за её пределами и до начала, если это имеет смысл.

Приезжаю сюда за четыре-пять часов до матча и уже начинаю делать всё, чтобы быть лучше. С самого начала я был благословлён какими-то неземными способностями и в полной мере воспользовался ими.

Посмотрим, как долго у меня получится выступать. Но я не буду играть до момента, когда мои шины откажут. Я не стану одним из этих парней", — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

По теме
yellow-arrow
НБА. Бостон побеждает Милуоки, Торонто проигрывают Лейкерс
yellow-arrow
Блок-шоты Вэмбаньяма в матче против Юты – лучший момент тура НБА
yellow-arrow
НБА. Юта минимально уступает Сан-Антонио, Чикаго побеждает Атланту
ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости