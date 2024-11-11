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Леброн Джеймс рассказал, как долго планирует играть в НБА
Форвард Лейкерс проводит хороший сезон, несмотря на возраст
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ответил, как долго он ещё планирует играть.
"Довольно здорово, что с таким количеством миль, которые я проехал на своих шинах, и с отсутствием протектора на них я всё ещё могу ездить по шоссе и делать это на высоком уровне. Просто стараюсь отдавать игре все силы, даже за её пределами и до начала, если это имеет смысл.
Приезжаю сюда за четыре-пять часов до матча и уже начинаю делать всё, чтобы быть лучше. С самого начала я был благословлён какими-то неземными способностями и в полной мере воспользовался ими.
Посмотрим, как долго у меня получится выступать. Но я не буду играть до момента, когда мои шины откажут. Я не стану одним из этих парней", — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.
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