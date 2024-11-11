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Запорожье в напряженном матче переиграло Кривбасс
Интрига была жива до конца матча
Фото: ФБУ
11 ноября состоялся матч Кривбасса и Запорожья в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.
Запорожье лучше вошло в игру, выиграв первые минуты, но дальше криворожане сумели взять игру под свой контроль. На большой перерыв команды ушли при преимуществе 15 очков в пользу хозяев - 47:32.
После перерыва Запорожье начало играть агрессивнее в защите и таким образом сокращали отставание.
В заключительной десятиминутке гости сделали рывок 7:0 и уже имели 4 очка преимущества. Решающее попадание удалось новичку Запорожья Баху, который за 3 секунды до конца установил итоговый счет 75:73.
Завтра, 12 ноября, Кривбасс сыграет с Днепром, а Запорожье будет противостоять хозяевам Черкасским Мавпам.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Кривбасс — Запорожье 73:75 (26:17, 21:15, 11:23, 15:20)
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