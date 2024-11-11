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Днепр добыл тяжелую победу над Черкасскими Мавпами
Все решалось в заключительные минуты матча
Фото: ФБУ
БК Днепр в Черкассах одержал тяжелую победу над Черкасскими Мавпами в матче Суперлиги сезона 2024/25.
Оба коллектива довольно хорошо начали играть в защите и первый мяч был заброшен лишь на третьей минуте игроками Днепра. На перерыв гости ушли с преимуществом в 3 очка.
В середине второй четверти хозяева сумели сравнять счет, а на большой перерыв черкасская команда ушла с преимуществом в 4 очка.
На завершающий период команды выходили при счете 57:54 в пользу днепрян. В зрелищной концовке встречи победу сумел одержать Днепр.
Во вторник, 12 ноября, Днепр сыграет с Кривбассом, а Черкасские Мавпы на домашней арене будут противостоять Запорожью.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Черкасские Мавпы — Днепр 74:77 (13:16, 22:15, 19:26, 20:20)
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