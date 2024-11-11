  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Днепр добыл тяжелую победу над Черкасскими Мавпами
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр добыл тяжелую победу над Черкасскими Мавпами

Баскетбол

Все решалось в заключительные минуты матча

Днепр добыл тяжелую победу над Черкасскими Мавпами

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

БК Днепр в Черкассах одержал тяжелую победу над Черкасскими Мавпами в матче Суперлиги сезона 2024/25.

Оба коллектива довольно хорошо начали играть в защите и первый мяч был заброшен лишь на третьей минуте игроками Днепра. На перерыв гости ушли с преимуществом в 3 очка.

В середине второй четверти хозяева сумели сравнять счет, а на большой перерыв черкасская команда ушла с преимуществом в 4 очка.

На завершающий период команды выходили при счете 57:54 в пользу днепрян. В зрелищной концовке встречи победу сумел одержать Днепр.

Во вторник, 12 ноября, Днепр сыграет с Кривбассом, а Черкасские Мавпы на домашней арене будут противостоять Запорожью.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Днепр 74:77 (13:16, 22:15, 19:26, 20:20)

По теме
yellow-arrow
Запорожье в напряженном матче переиграло Кривбасс
yellow-arrow
Леброн Джеймс рассказал, как долго планирует играть в НБА
yellow-arrow
НБА. Бостон побеждает Милуоки, Торонто проигрывают Лейкерс
БК Днепр Черкасские Мавпы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости