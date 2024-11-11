Днепр добыл тяжелую победу над Черкасскими Мавпами

БК Днепр в Черкассах одержал тяжелую победу над Черкасскими Мавпами в матче Суперлиги сезона 2024/25.

Оба коллектива довольно хорошо начали играть в защите и первый мяч был заброшен лишь на третьей минуте игроками Днепра. На перерыв гости ушли с преимуществом в 3 очка.

В середине второй четверти хозяева сумели сравнять счет, а на большой перерыв черкасская команда ушла с преимуществом в 4 очка.

На завершающий период команды выходили при счете 57:54 в пользу днепрян. В зрелищной концовке встречи победу сумел одержать Днепр.

Во вторник, 12 ноября, Днепр сыграет с Кривбассом, а Черкасские Мавпы на домашней арене будут противостоять Запорожью.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Днепр 74:77 (13:16, 22:15, 19:26, 20:20)