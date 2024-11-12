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НБА. Кливленд побеждает Чикаго, Вашингтон уступает Хьюстону

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Кливленд побеждает Чикаго, Вашингтон уступает Хьюстону

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Орлеан" – "Бруклин" – 105:107 (22:26, ​​34:28, 29:27, 20:26)

"Оклахома" – "Клипперс" – 134:128 (25:24, 41:29, 33:41, 35:34)

"Сан-Антонио" – "Сакраменто" – 116:96 (22:26, ​​38:29, 24:16, 32:25)

"Хьюстон" – "Вашингтон" – 107:92 (30:28, 27:21, 25:20, 25:23)

"Чикаго" – "Кливленд" – 113:119 (35:34, 31:33, 26:28, 21:24)

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