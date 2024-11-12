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НБА объявили лучших игроков по итогам третьей недели нового сезона

Баскетбол
Обновлено

Заслуженные награды

НБА объявили лучших игроков по итогам третьей недели нового сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации назвала имена лучших игроков по итогам третьей недели нового сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Заслуженные награды получили центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич (Западная конференция) и защитник "Кливленд Кавальерс" Дариус Гарланд (Восточная конференция).

Йокич набрал 29,5 очков, сделал 15,8 подборов и 14,5 ассиста, его команда выиграла все матчи недели. Показатели Гарленда – 25,0 очков при 7,3 передачах, его коллектив также идет без поражений.

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