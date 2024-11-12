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НБА объявили лучших игроков по итогам третьей недели нового сезона
Заслуженные награды
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации назвала имена лучших игроков по итогам третьей недели нового сезона 2024/2025.
Заслуженные награды получили центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич (Западная конференция) и защитник "Кливленд Кавальерс" Дариус Гарланд (Восточная конференция).
Йокич набрал 29,5 очков, сделал 15,8 подборов и 14,5 ассиста, его команда выиграла все матчи недели. Показатели Гарленда – 25,0 очков при 7,3 передачах, его коллектив также идет без поражений.
Denver Nuggets center Nikola Jokić and Cleveland Cavaliers guard Darius Garland have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 3 of the 2024-25 season (Nov. 4-10). pic.twitter.com/SEPBLSu3vu— NBA Communications (@NBAPR) November 11, 2024
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