НБА объявили лучших игроков по итогам третьей недели нового сезона

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации назвала имена лучших игроков по итогам третьей недели нового сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Заслуженные награды получили центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич (Западная конференция) и защитник "Кливленд Кавальерс" Дариус Гарланд (Восточная конференция).

Йокич набрал 29,5 очков, сделал 15,8 подборов и 14,5 ассиста, его команда выиграла все матчи недели. Показатели Гарленда – 25,0 очков при 7,3 передачах, его коллектив также идет без поражений.

