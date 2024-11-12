Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Проход Митчела – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Просто шикарно
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – блестящий проход защитника "Кливленда" Донована Митчела в победном матче против "Чикаго".
ТОП-5 лучших моментов тура НБА:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Буяльский не сыграет за сборную, новый тренер Спортинга. Главные новости за 11 ноября
- 15-летний украинский вратарь подписал контракт с клубом Ла Лиги
- Ребров: Сейчас на YouTube смотрю Витю Вацко, иногда Цыганыка
- Днепр добыл тяжелую победу над Черкасскими Мавпами
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн