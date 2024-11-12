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Проход Митчела – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Баскетбол

Просто шикарно

Проход Митчела – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – блестящий проход защитника "Кливленда" Донована Митчела в победном матче против "Чикаго".

ТОП-5 лучших моментов тура НБА:

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