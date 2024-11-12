Виктор Вембаньяма повторил достижение Карима Абдул-Джаббара

Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма стал автором достижения, которое за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) покорялось только пяти игрокам.

По информации пресс-службы лиги, француз присоединился к Оскару Робертсону, Кариму Абдул-Джаббару, Ларри Бёрду, Блэйку Гриффину и Сидни Уиксу как единственным игрокам в истории НБА, которые набрали 1700 очков, 800 подборов и 300 результативных передач в своих первых 82 матчах.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА "шпоры" встречались с "Сакраменто Кингз" и победили со счётом 116:96.