Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по баскетболу объявила заявку на отбор к Евробаскету-2025
Лучшие на сегодня
ФБУ
Мужская сборная Украины по баскетболу объявила расширенный состав на матчи отбора к Евробаскету-2025.
В список сборников вошли: Илья Сидоров, Александр Ковляр, Виталий Зотов, Иссуф Санон, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Вячеслав Бобров, Андрей Войналович, Сергей Павлов, Богдан Близнюк, Ростислав Новицкий, Владимир Конев, Артем Пустовой, Даниил Сипало, Максим Кличко.
Напомним, что уже 23 и 25 ноября Украина сыграет против Израиля, а матчи пройдут в Риге. Украинская сборная сыграет свой номинально домашний матч в столице Латвии из-за российского вторжения. Международные матчи израильских команд не проводятся в Израиле с тех пор, как 7 октября 2023 года страну атаковали из сектора Газа.
Популярное сейчас
- Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А
- Пентагон назвал сумму, которая осталась на военную помощь Украине
- Названы ТОП-10 лучших нокаутов в истории супертяжелого дивизиона
- Виктор Вембаньяма повторил достижение Карима Абдул-Джаббара
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью