Сборная Украины по баскетболу объявила заявку на отбор к Евробаскету-2025

Мужская сборная Украины по баскетболу объявила расширенный состав на матчи отбора к Евробаскету-2025.

В список сборников вошли: Илья Сидоров, Александр Ковляр, Виталий Зотов, Иссуф Санон, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Вячеслав Бобров, Андрей Войналович, Сергей Павлов, Богдан Близнюк, Ростислав Новицкий, Владимир Конев, Артем Пустовой, Даниил Сипало, Максим Кличко.

Напомним, что уже 23 и 25 ноября Украина сыграет против Израиля, а матчи пройдут в Риге. Украинская сборная сыграет свой номинально домашний матч в столице Латвии из-за российского вторжения. Международные матчи израильских команд не проводятся в Израиле с тех пор, как 7 октября 2023 года страну атаковали из сектора Газа.