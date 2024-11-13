  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сборная Украины по баскетболу объявила заявку на отбор к Евробаскету-2025
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по баскетболу объявила заявку на отбор к Евробаскету-2025

Баскетбол

Лучшие на сегодня

Сборная Украины по баскетболу объявила заявку на отбор к Евробаскету-2025

ФБУ

Новина українською

Мужская сборная Украины по баскетболу объявила расширенный состав на матчи отбора к Евробаскету-2025.

В список сборников вошли: Илья Сидоров, Александр Ковляр, Виталий Зотов, Иссуф Санон, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Вячеслав Бобров, Андрей Войналович, Сергей Павлов, Богдан Близнюк, Ростислав Новицкий, Владимир Конев, Артем Пустовой, Даниил Сипало, Максим Кличко.

Напомним, что уже 23 и 25 ноября Украина сыграет против Израиля, а матчи пройдут в Риге. Украинская сборная сыграет свой номинально домашний матч в столице Латвии из-за российского вторжения. Международные матчи израильских команд не проводятся в Израиле с тех пор, как 7 октября 2023 года страну атаковали из сектора Газа.

По теме
yellow-arrow
Стефен Карри установил исторический рекорд в НБА
yellow-arrow
Виктор Вембаньяма повторил достижение Карима Абдул-Джаббара
yellow-arrow
Проход Митчела – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Евробаскет
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФБУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости