Виталий Степановский: Нас ожидают очень ответственные матчи

Главный тренер сборной Украины Виталий Степановский прокомментировал расширенный состав и будущую подготовку национальной команды перед ответственными матчами квалификации Евробаскета-2025 против сборной Израиля.

Какой план подготовки команды к матчам против Израиля?

- Во-первых, еще есть определенное время до матчей и хотелось бы, чтобы все игроки, которые есть в расширенном ростере, присоединились к рядам национальной команды. У нас будет первая тренировка вечером 18 ноября и в целом мы проведем шесть тренировок до первого матча.

Пока нет информации о составе соперника, тем более что 21 и 22 ноября будут сыграны матчи Евролиги, в которых могут сыграть игроки сборной Израиля. Уже когда Израиль официально объявит состав на первый матч, будем делать выводы, плюс, возможно, клубы отпустят игроков только на второй матч квалификации, который состоится 25 ноября. У них много игроков выступают за Маккаби, Мадар играет в Баварии - с ними, конечно, это совсем другая команда, хотя и без этих игроков у израильтян хватает сильных игроков, которые выступают в Еврокубке и Лиге чемпионов.

Как влияет на процесс то, что мы сыграем два матча против одного соперника в течение трех дней?

- Все в равных условиях, думаю, что здесь никакой специфики не будет. Понятно, что после первого матча могут быть изменения и, я думаю, что в первую очередь, изменения могут быть в ростере на второй матч именно в составе Израиля - могут присоединиться вышеупомянутые игроки из Евролиги. Из-за этого, план на игру может быть совсем другой.

Насколько добавляет ответственности перед матчами с Израилем наш результат в первом игровом окне?

- Безусловно, нас ожидают очень ответственные матчи. Мы должны максимально использовать нашу, можно сказать, домашнюю площадку, ведь Рига за время большой войны в Украине стала нашим вторым домом. Мы должны показать максимум в этом окне и не думать о заключительных матчах, которые будут в феврале.

Свой номинально домашний матч украинская сборная сыграет 23 ноября в 18:00 на площадке Арена Рига в Латвии, а Израиль свой номинально домашний матч будет проводить на этой же арене 25 ноября в 20:00.

Украинская сборная играет свои номинально домашние матчи в Риге из-за российского вторжения, международные матчи израильских команд не проводятся в Израиле с тех пор, как 7 октября 2023 года страну атаковали из Сектора Газа.