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НБА. Чикаго минимально побеждает Нью-Йорк, поражения Индианы и Мемфис
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 13 на 14 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Индиана" – 94:90 (18:27, 23:18, 27:27, 26:18)
"Бруклин" – "Бостон" – 114:139 (34:32, 26:33, 29:38, 25:36)
"Нью-Йорк" – "Чикаго" – 123:124 (22:29, 25:30, 38:31, 38:34)
"Оклахома" – "Новый Орлеан" – 106:88 (33:28, 21:22, 28:18, 24:20)
"Филадельфия" – "Кливленд" – 106:114 (27:31, 27:17, 24:34, 28:32)
"Милвоки" – "Детройт" – 127:120 OT (24:27, 23:33, 38:24, 26:27, 16:9)
"Сан-Антонио" – "Вашингтон" – 139:130 (32:31, 35:36, 41:24, 31:39)
"Хьюстон" – "Клипперс" – 111:103 (28:28, 33:28, 28:23, 22:24)
"Лейкерс" – "Мемфис" – 128:123 (38:26, 27:38, 26:32, 37:27)
"Портленд" – "Миннесота" – 106:98 (23:33, 25:15, 28:28, 30:22)
"Сакраменто" – "Финикс" – 127:104 (35:29, 26:27, 32:24, 34:24)
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