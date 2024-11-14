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НБА. Чикаго минимально побеждает Нью-Йорк, поражения Индианы и Мемфис

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Чикаго минимально побеждает Нью-Йорк, поражения Индианы и Мемфис

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Индиана" – 94:90 (18:27, 23:18, 27:27, 26:18)

"Бруклин" – "Бостон" – 114:139 (34:32, 26:33, 29:38, 25:36)

"Нью-Йорк" – "Чикаго" – 123:124 (22:29, 25:30, 38:31, 38:34)

"Оклахома" – "Новый Орлеан" – 106:88 (33:28, 21:22, 28:18, 24:20)

"Филадельфия" – "Кливленд" – 106:114 (27:31, 27:17, 24:34, 28:32)

"Милвоки" – "Детройт" – 127:120 OT (24:27, 23:33, 38:24, 26:27, 16:9)

"Сан-Антонио" – "Вашингтон" – 139:130 (32:31, 35:36, 41:24, 31:39)

"Хьюстон" – "Клипперс" – 111:103 (28:28, 33:28, 28:23, 22:24)

"Лейкерс" – "Мемфис" – 128:123 (38:26, 27:38, 26:32, 37:27)

"Портленд" – "Миннесота" – 106:98 (23:33, 25:15, 28:28, 30:22)

"Сакраменто" – "Финикс" – 127:104 (35:29, 26:27, 32:24, 34:24)

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