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Данк Альперена – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Прекрасный проход

Данк Альперена – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – блестящий проход и данк центрового "Хьюстона" Шенгюна Альперена в победном матче против "Клипперс".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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