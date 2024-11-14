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Леброн Джеймс задумался о завершении карьеры

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Баскетболист заявил, что не собирается быть тем, кто проявляет неуважение к баскетболу

Леброн Джеймс задумался о завершении карьеры

Фото: USA Today

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу сроков завершения карьеры. В настоящий момент Леброну 39 лет.

"Я не знаю. Если честно, не собираюсь играть очень долго. Это может быть год. Или два. Но я не буду играть, пока колёса не отвалятся. Не собираюсь быть тем, кто проявляет неуважение к баскетболу", — сказал Джеймс во время общения с журналистами.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 9,4 передачи.

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ЛеБрон Джеймс
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