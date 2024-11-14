Леброн Джеймс задумался о завершении карьеры

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу сроков завершения карьеры. В настоящий момент Леброну 39 лет.

"Я не знаю. Если честно, не собираюсь играть очень долго. Это может быть год. Или два. Но я не буду играть, пока колёса не отвалятся. Не собираюсь быть тем, кто проявляет неуважение к баскетболу", — сказал Джеймс во время общения с журналистами.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 9,4 передачи.