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Леброн Джеймс задумался о завершении карьеры
Баскетболист заявил, что не собирается быть тем, кто проявляет неуважение к баскетболу
Фото: USA Today
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу сроков завершения карьеры. В настоящий момент Леброну 39 лет.
"Я не знаю. Если честно, не собираюсь играть очень долго. Это может быть год. Или два. Но я не буду играть, пока колёса не отвалятся. Не собираюсь быть тем, кто проявляет неуважение к баскетболу", — сказал Джеймс во время общения с журналистами.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 9,4 передачи.
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