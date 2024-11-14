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Бывший менеджер Финикс Санз подала в суд на клуб и требует солидную сумму
Стороны не смогли договориться
фото - Getty Images
Бывший менеджер "Финикс Санз" по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности Андреа Тришан подала в суд иск, требуя от франшизы выплатить ей $ 60 млн. Об этом пишет ESPN.
Тришан обвиняет "Санз" в расовой дискриминации, неправомерном увольнении, финансовых и сексуальных проступках.
Тришан проработала на своей должности меньше года и была уволена летом 2023 года. Сначала она обратилась с иском к генеральному прокурору Аризоны, но в итоге дело было отклонено из-за отсутствия достаточной информации.
Адвокат Андреа Тришан считает, что у них есть доказательства, позволяющие получить ясную картину того, как всё происходит за кулисами клуба.
"Дело Андреа построено на существенных доказательствах, которые устанавливают четкую и неоспоримую практику дискриминации внутри организации "Санз". Эти доказательства рисуют суровую картину корпоративной культуры, изобилующей дискриминационными практиками, где опасения, высказываемые сотрудниками, систематически игнорируются или замалчиваются", — приводит заявление адвоката ESPN.
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