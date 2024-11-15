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НБА. Юта минимально побеждает Даллас, Михайлюк на площадку не выходил
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 14 на 15 ноября состоялся матч очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Юта" – "Даллас" – 115:113 (27:28, 34:36, 38:21, 16:28)
"Юта": Коллинз (28+9 подборов), Секстон (16), Джордж (14+6 передач), Филипповски (14+7 подборов), Маркканен (13) – старт; Кларксон (20), Юбэнкс (5), Уильямс (3), Коллиер (2+5 потерь), Джузенг (0).
"Даллас": Дончич (37+7 подборов+9 передач), Томпсон (17), Граймс (15), Лайвли (5+4 блок-шота), Клебер (3) – старт; Маршалл (19), Геффорд (10), Харди (7), Пауэлл (0), Динвидди (0).
Украинец Святослав Михайлюк в составе "Юты" не сыграл.
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