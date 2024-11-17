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НБА. Шарлотт минимально побеждает Милуоки, Торонто уступает Бостону

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Шарлотт минимально побеждает Милуоки, Торонто уступает Бостону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Милвоки" – 115:114 (33:39, 26:24, 27:27, 29:24)

"Бостон" – "Торонто" – 126:123 OT (28:26, 28:28, 30:31, 28:29, 12:9)

"Новый Орлеан" – "Лейкерс" – 99:104 (30:21, 26:25, 15:29, 28:29)

"Даллас" – "Сан-Антони" – 110:93 (23:28, 32:23, 38:18, 17:24)

"Сакраменто" – "Юта" – 121:117 (35:31, 29:32, 26:31, 31:23)

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