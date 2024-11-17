Победный трехочковый Тейтума – лучший момент тура НБА. Видео

В ночь с 16 на 17 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – победный трехочковый на последних секундах овертайма от форварда "Бостона" Джейсона Тейтума в матче против "Торонто".