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Победный трехочковый Тейтума – лучший момент тура НБА. Видео
Просто невероятная точность
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 16 на 17 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – победный трехочковый на последних секундах овертайма от форварда "Бостона" Джейсона Тейтума в матче против "Торонто".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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