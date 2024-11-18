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НБА. Миннесота побеждает Финикс, Шарлотт уступает Кливденд
Результаты тура НБА
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Миннесота" – "Финикс" – 120:117 (22:31, 32:33, 32:26, 34:27)
"Индиана" – "Майами" – 119:110 (28:20, 24:29, 33:26, 34:35)
"Вашингтон" – "Детройт" – 104:124 (18:28, 35:37, 26:37, 25:22)
"Кливленд" – "Шарлотт" – 128:114 (38:28, 34:31, 30:40, 26:15)
"Мемфис" – "Денвер" – 105:90 (28:25, 27:18, 29:21, 21:26)
"Портленд" – "Атланта" – 114:110 (21:33, 35:31, 38:17, 20:29)
"Нью-Йорк" – "Бруклин" – 114:104 (30:29, 30:28, 35:24, 19:23)
"Оклахома" – "Даллас" – 119:121 (34:39, 24:27, 34:31, 27:24)
"Чикаго" – "Хьюстон" – 107:143 (26:27, 26:41, 26:40, 29:35)
"Клипперс" – "Юта" – 116:105 (35:25, 31:20, 30:29, 20:31)
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