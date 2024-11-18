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Победный трехочковый Рэндла – лучший момент тура НБА. Видео
Просто фантастика
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – победный трехочковый на последних секундах матча от форварда "Миннесоты" Джулиуса Рэндла в матче против "Финикс".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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