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Победный трехочковый Рэндла – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол
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Просто фантастика

Победный трехочковый Рэндла – лучший момент тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – победный трехочковый на последних секундах матча от форварда "Миннесоты" Джулиуса Рэндла в матче против "Финикс".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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