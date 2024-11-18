Победный трехочковый Рэндла – лучший момент тура НБА. Видео

В ночь с 17 на 18 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – победный трехочковый на последних секундах матча от форварда "Миннесоты" Джулиуса Рэндла в матче против "Финикс".