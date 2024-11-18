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Определилась символическая сборная недели в Суперлиге
Всего было сыграно восемь матчей
фото - Getty Images
С 11 по 16 ноября в рамках Суперлиги было сыграно восемь матчей регулярного чемпионата - в Черкассах, Ивано-Франковске и Днепре.
По итогам сыгранных встреч определена символическая пятерка игровой недели, в которую вошли представители пяти клубов.
Символическая сборная Суперлиги:
Маркиз Джексон (Старый Луцк) - 22.0 очка, 6.0 подбора, 3.5 передачи, 2.5 перехвата (РЭ 19.5)
Абдулрахман Бах (Запорожье, 3 матча) - 25.3 очка, 2.7 подбора, 1.3 перехвата (РЕ 16.3)
Даниил Сипало (Днепр, 2 матча) - 18.0 очка, 11.5 подбора, 2.0 блок-шота (РЕ 22.5)
Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы, 2 матча) - 12.5 очка, 7.5 подбора, 5.0 передачи (РЕ 19.0)
Максим Сандул (Киев-Баскет, 2 матча) - 10.5 очка, 15.5 подбора (РЕ 22.5)
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