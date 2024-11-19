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НБА. Чикаго побеждает Детройт, Филадельфия уступает Майами

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Чикаго побеждает Детройт, Филадельфия уступает Майами

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Чикаго" – 112:122 (25:36, 32:29, 28:28, 27:29)

"Майами" – "Филадельфия" – 106:89 (25:33, 28:23, 35:16, 18:17)

"Нью-Йорк" – "Вашингтон" – 134:106 (40:27, 33:27, 36:21, 25:31)

"Торонто" – "Индиана" – 130:119 (34:27, 35:30, 27:25, 34:37)

"Милвоки" – "Хьюстон" – 101:100 (27:28, 30:17, 26:35, 18:20)

"Финикс" – "Орландо" – 99:109 (22:26, ​​26:38, 20:20, 31:25

"Сакраменто" – "Атланта" – 108:109 (31:32, 35:32, 27:25, 15:20

"Клипперс" – "Голден Стейт" – 102:99 (27:22, 29:23, 19:27, 27:27)

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