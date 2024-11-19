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Прорыв и данк Симса – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол
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С мясом

Прорыв и данк Симса – лучший момент тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – мощный прорыв и данк от центрового "Нью-Йорк" Джерико Симса в победном матче против "Вашингтона".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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