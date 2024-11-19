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Эмбиид назвал лучшего игрока в НБА

Баскетбол

И это не игрок Филадельфии

Эмбиид назвал лучшего игрока в НБА

фото - inquirer.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

30-летний камерунский, французский и американский звёздный баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за команду "Филадельфия Сиксерс", лестно отозвался о своём бывшем партнёре и лидере "Майами Хит" Джимми Батлере после очной встречи между "Сиксерс" и "Хит".

"Один из лучших игроков лиги. Наверное, в пятёрке лучших. На самом деле, наверное, лучший", — приводит слова Эмбиида издание Courtside Buzz.

35-летний Батлер в сезоне-2024/2025 набирает 17,7 очка, 5,3 подбора, и 4,9 передачи за матч.

Батлер и Эмбиид играли вместе за клуб "Филадельфия Сиксерс" в сезоне-2018/2019.

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