Эмбиид назвал лучшего игрока в НБА

30-летний камерунский, французский и американский звёздный баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за команду "Филадельфия Сиксерс", лестно отозвался о своём бывшем партнёре и лидере "Майами Хит" Джимми Батлере после очной встречи между "Сиксерс" и "Хит".

"Один из лучших игроков лиги. Наверное, в пятёрке лучших. На самом деле, наверное, лучший", — приводит слова Эмбиида издание Courtside Buzz.

35-летний Батлер в сезоне-2024/2025 набирает 17,7 очка, 5,3 подбора, и 4,9 передачи за матч.

Батлер и Эмбиид играли вместе за клуб "Филадельфия Сиксерс" в сезоне-2018/2019.