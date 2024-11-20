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НБА. Бостон побеждает Кливленд, Шарлотт уступает Бруклину
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Кливленд" – 120:117 (26:20, 39:28, 28:40, 27:29)
"Бруклин" – "Шарлотт" – 116:115 (23:37, 31:22, 31:28, 31:28)
"Мемфис" – "Денвер" – 110:122 (24:31, 33:37, 21:24, 32:30)
"Даллас" – "Новый Орлеан" – 132:91 (44:29, 19:22, 34:18, 35:22)
"Сан-Антонио" – "Оклахома" – 110:104 (32:35, 28:22, 33:20, 17:27)
"Лейкерс" – "Юта" – 124:118 (34:22, 23:22, 40:31, 27:43)
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