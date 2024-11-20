  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Бостон побеждает Кливленд, Шарлотт уступает Бруклину
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Бостон побеждает Кливленд, Шарлотт уступает Бруклину

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бостон побеждает Кливленд, Шарлотт уступает Бруклину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Кливленд" – 120:117 (26:20, 39:28, 28:40, 27:29)

"Бруклин" – "Шарлотт" – 116:115 (23:37, 31:22, 31:28, 31:28)

"Мемфис" – "Денвер" – 110:122 (24:31, 33:37, 21:24, 32:30)

"Даллас" – "Новый Орлеан" – 132:91 (44:29, 19:22, 34:18, 35:22)

"Сан-Антонио" – "Оклахома" – 110:104 (32:35, 28:22, 33:20, 17:27)

"Лейкерс" – "Юта" – 124:118 (34:22, 23:22, 40:31, 27:43)

По теме
yellow-arrow
Эмбиид назвал лучшего игрока в НБА
yellow-arrow
Прорыв и данк Симса – лучший момент тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Чикаго побеждает Детройт, Филадельфия уступает Майами
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости