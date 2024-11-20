Стали известны планы Лейкерс на Бронни Джеймса

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания высказался об атакующем защитнике "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронни Джеймсе, который сейчас выступает как в НБА, так и в G-лиге.

"Бронни Джеймс не просто обычный игрок G-лиги. Его зовут Бронни Джеймс, и в нём есть что-то, что этому соответствует. Не знаю, связано ли это с безопасностью, но, когда он участвует в матчах G-лиги, уровень шумихи совсем другой. Не думаю, что по ходу сезона G-лиги шанс, что он будет играть в выездных играх, равняется нулю.

На данный момент "Лейкерс" разработали именно такой план. Они хотят, чтобы он продолжал ездить туда-сюда, проводя в активном составе как можно больше времени. Это очень типично для игрока, выбранного во втором раунде драфта", — сказал Чарания в эфире Pat McAfee Show.