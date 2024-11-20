  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стали известны планы Лейкерс на Бронни Джеймса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны планы Лейкерс на Бронни Джеймса

Баскетбол

Сейчас игрок играет как в НБА, так и в G-лиге

Стали известны планы Лейкерс на Бронни Джеймса

Фото: НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания высказался об атакующем защитнике "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронни Джеймсе, который сейчас выступает как в НБА, так и в G-лиге.

"Бронни Джеймс не просто обычный игрок G-лиги. Его зовут Бронни Джеймс, и в нём есть что-то, что этому соответствует. Не знаю, связано ли это с безопасностью, но, когда он участвует в матчах G-лиги, уровень шумихи совсем другой. Не думаю, что по ходу сезона G-лиги шанс, что он будет играть в выездных играх, равняется нулю.

На данный момент "Лейкерс" разработали именно такой план. Они хотят, чтобы он продолжал ездить туда-сюда, проводя в активном составе как можно больше времени. Это очень типично для игрока, выбранного во втором раунде драфта", — сказал Чарания в эфире Pat McAfee Show.

По теме
yellow-arrow
НБА. Бостон побеждает Кливленд, Шарлотт уступает Бруклину
yellow-arrow
Эмбиид назвал лучшего игрока в НБА
yellow-arrow
Прорыв и данк Симса – лучший момент тура НБА. Видео
Лос-Анджелес Лейкерс Бронни Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости