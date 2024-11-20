Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яннис Адетокунбо станет сопродюсером фильма
Баскетболист опробует себя в новом амплуа
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо станет сопродюсером своего первого полнометражного фильма. Принадлежащая 29-летнему баскетболисту компания Improbable Media в партнёрстве со Studio Galazio создадут комедийный фильм об ограблениях "Миконос".
"Ребята, вы знаете, как сильно я люблю Миконос. Очень рад официально объявить, что моя продюсерская компания Improbable Media заключила партнёрство со Studio Galazio для производства моего первого полнометражного фильма в качестве продюсера. Скоро выйдет фильм "Миконос", автором сценария и режиссёром которого станет Кристофер Андре Маркс", — написал Адетокунбо в социальных сетях.
В актёрский состав "Миконоса" входят Клелия Андриолату, Эндрю Георгиадес, Джулия Фокс, Риккардо Скамарчо и другие.
Популярное сейчас
- Присуждено техническое поражение. УЕФА обнародовал вердикт относительно матча Румыния - Косово
- Тренер сборной Албании назвал ключевую причину поражения от Украины
- Лучший бомбардир Европы — кто он? С лета забил 32 гола, уничтожил Ман Сити и тащит Швецию, как Златан
- Победный трехочковый Рэндла – лучший момент тура НБА. Видео
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля