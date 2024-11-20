Яннис Адетокунбо станет сопродюсером фильма

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо станет сопродюсером своего первого полнометражного фильма. Принадлежащая 29-летнему баскетболисту компания Improbable Media в партнёрстве со Studio Galazio создадут комедийный фильм об ограблениях "Миконос".

"Ребята, вы знаете, как сильно я люблю Миконос. Очень рад официально объявить, что моя продюсерская компания Improbable Media заключила партнёрство со Studio Galazio для производства моего первого полнометражного фильма в качестве продюсера. Скоро выйдет фильм "Миконос", автором сценария и режиссёром которого станет Кристофер Андре Маркс", — написал Адетокунбо в социальных сетях.

В актёрский состав "Миконоса" входят Клелия Андриолату, Эндрю Георгиадес, Джулия Фокс, Риккардо Скамарчо и другие.