  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Кливленд побеждает Нью-Орлеан, поражения Филадельфии и Орландо
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Кливленд побеждает Нью-Орлеан, поражения Филадельфии и Орландо

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Кливленд побеждает Нью-Орлеан, поражения Филадельфии и Орландо

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Кливленд" – "Нью-Орлеан" – 128:100 (29:24, 40:31, 36:18, 23:27)

"Милвоки" – "Чикаго" – 122:106 (36:30, 33:27, 29:33, 24:16)

"Мемфис" – "Филадельфия" – 117:111 (31:31, 32:22, 27:28, 27:30)

"Оклахома" – "Портленд" – 109:99 (21:23, 26:21, 23:25, 39:30)

"Хьюстон" – "Индиана" – 130:113 (30:23, 32:30, 36:24, 32:36)

"Голден-Стейт" – "Атланта" – 120:97 (41:22, 26:20, 23:33, 30:22)

"Финикс" – "Нью-Йорк" – 122:138 (28:44, 30:32, 35:34, 29:28)

"Клипперс" – "Орландо" – 104:93 (29:25, 28:29, 30:21, 17:18)

По теме
yellow-arrow
Владелец Финикс Санз готов предложить Кевину Дюранту солидную сумму в новом контракте
yellow-arrow
Яннис Адетокунбо станет сопродюсером фильма
yellow-arrow
Стали известны планы Лейкерс на Бронни Джеймса
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости