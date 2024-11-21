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НБА. Кливленд побеждает Нью-Орлеан, поражения Филадельфии и Орландо
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 20 на 21 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Кливленд" – "Нью-Орлеан" – 128:100 (29:24, 40:31, 36:18, 23:27)
"Милвоки" – "Чикаго" – 122:106 (36:30, 33:27, 29:33, 24:16)
"Мемфис" – "Филадельфия" – 117:111 (31:31, 32:22, 27:28, 27:30)
"Оклахома" – "Портленд" – 109:99 (21:23, 26:21, 23:25, 39:30)
"Хьюстон" – "Индиана" – 130:113 (30:23, 32:30, 36:24, 32:36)
"Голден-Стейт" – "Атланта" – 120:97 (41:22, 26:20, 23:33, 30:22)
"Финикс" – "Нью-Йорк" – 122:138 (28:44, 30:32, 35:34, 29:28)
"Клипперс" – "Орландо" – 104:93 (29:25, 28:29, 30:21, 17:18)
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